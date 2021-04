Shadow Man Remastered faccia a faccia con l'originale in un video confronto (Di venerdì 16 aprile 2021) Shadow Man Remastered è ora disponibile: quanto migliora graficamente il gioco, nella nuova versione? Un video comparativo è ora disponibile sul canale YouTube JMMREVIEW, per far luce sulla questione. Si tratta di un titolo che, comunque, anche nella sua nuova forma, richiede ben poche risorse a un computer da gaming odierno, ma fa sicuramente piacere vedere quanto appaia ora ripulito e potenziato. L'originale Shadow Man uscì nell'ormai lontano 1999 per PC, PlayStation, Nintendo 64 e Dreamcast, prendendo spunto da un fumetto Valiant del 1992 di Jim Shooter, Steve Englehart e Mike Manley. La nuova versione, Shadow Man Remastered, è sul mercato da ieri, disponibile su Steam, GOG ed Epic Games Store, con le versioni console (Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4) in ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021)Manè ora disponibile: quanto migliora graficamente il gioco, nella nuova versione? Uncomparativo è ora disponibile sul canale YouTube JMMREVIEW, per far luce sulla questione. Si tratta di un titolo che, comunque, anche nella sua nuova forma, richiede ben poche risorse a un computer da gaming odierno, ma fa sicuramente piacere vedere quanto appaia ora ripulito e potenziato. L'Man uscì nell'ormai lontano 1999 per PC, PlayStation, Nintendo 64 e Dreamcast, prendendo spunto da un fumetto Valiant del 1992 di Jim Shooter, Steve Englehart e Mike Manley. La nuova versione,Man, è sul mercato da ieri, disponibile su Steam, GOG ed Epic Games Store, con le versioni console (Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4) in ...

Shadow Man Remastered faccia a faccia con l'originale in un video confronto Shadow Man Remastered è ora disponibile: quanto migliora graficamente il gioco, nella nuova versione? Un video comparativo è ora disponibile sul canale YouTube JMMREVIEW, per far luce sulla questione.

Shadow Man Remastered, trailer di lancio per Epic, Gog e Steam Shadow Man Remastered, la versione rimasterizzata del gioco per Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast del 1999, è disponibile su PC attraverso Epic, Gog e Steam.. Shadow Man Remastered, la versione ...

