Serie A 2020 2021 | statistiche trentunesima giornata | tabù Juventus per l’Atalanta

(Di venerdì 16 aprile 2021)diA, sabato 17 aprile alle 15,00 il Crotone ospita l’Udinese: il bilancio delle sfide giocate tra le due squadre in campionato è in perfetto equilibrio con due vittorie a testa e un pareggio, i rossoblù hanno ottenuto più successi nel torneo solo con il Chievo (tre trionfi). Contemporaneamente la Sampdoria riceve il Verona: i blucerchiati si sono aggiudicati sette degli ultimi 10 confronti nella competizione contro i gialloblù (due pareggi e una sconfitta) compresi i due più recenti terminati 2-1. Alle 18,00 il Sassuolo attende la Fiorentina: i neroverdi hanno vinto quattro dei 15 precedenti inA contro i viola (cinque pareggi, sei k.o), tutti i successi sono maturati nel girone di ritorno. Alle 20,45 il Parma fa visita al Cagliari: i rossoblù nelle ultime nove gare di campionato ...

Serie 2020

