Salmonella negli integratori a base di erbe: 3 morti e altre 19 persone ricoverate in ospedale (Di venerdì 16 aprile 2021) Tre persone sono morte di Salmonella in Danimarca e altre 19 sono finora finite in ospedale: un focolaio che per ora ha colpito 33 pazienti. Tutti, secondo quanto riferisce la Bbc, avevano mangiato capsule di buccia di psillio di marca Husk, provenienti da alcuni lotti ritirati dal produttore. Le autorità danesi hanno trovato tracce di Salmonella nei prodotti a casa dei pazienti. A base di erbe, queste capsule sono generalmente usate per trattare la costipazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salmonella negli integratori Tre morti in Danimarca IL CASOTre persone sono morte di salmonella in Danimarca e altre 19 sono finora finite in ospedale: un focolaio che per ora ha colpito 33 pazienti. Tutti, secondo quanto riferisce la Bbc, ...

Salmonella negli integratori in Danimarca, tre morti per intossicazione Tre persone sono morte in Danimarca e decine di altre sono rimaste intossicate per la possibile presenza di salmonella negli integratori.

