Matteo Salvini anticipa Draghi in conferenza: “Dal 26 aprile via alle riaperture” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il leader della Lega è apparso pochi minuti fa di fronte ai giornalisti per parlare del nuovo piano di aperture. E così, di fatto, Matteo Salvini anticipa il premier Mario Draghi dichiarando quanto il presidente del Consiglio dovrebbe comunicare nella conferenza che non è ancora iniziata. “Torneremo a poter mangiare una pizza alle 20:30, ad andare al ristorante alle 19”, ha infatti dichiarato si microfoni. Matteo Salvini anticipa Draghi, cos’ha dichiarato Con poche parole Matteo Salvini non solo si auto-riconosce come una vittoria personale le riaperture che avverranno, ma sostanzialmente anticipa anche il presidente del Consiglio ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Il leader della Lega è apparso pochi minuti fa di fronte ai giornalisti per parlare del nuovo piano di aperture. E così, di fatto,il premier Mariodichiarando quanto il presidente del Consiglio dovrebbe comunicare nellache non è ancora iniziata. “Torneremo a poter mangiare una pizza20:30, ad andare al ristorante19”, ha infatti dichiarato si microfoni., cos’ha dichiarato Con poche parolenon solo si auto-riconosce come una vittoria personale leche avverranno, ma sostanzialmenteanche il presidente del Consiglio ...

