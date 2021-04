La polizia uccide anche con Biden 13enne si arrende ma viene ucciso

(Di venerdì 16 aprile 2021) Laamericana continua a essere al centro delle polemichecon l'avvento dell'amministrazione. Nuovo episodio che sta scatenando tensione a Chicago, dove è stato pubblicato il video in cui un agente ha sparato un colpo di pistola al tredicenne Adam Toledondolo. Nel video, di pochi secondi, si vede il poliziotto inseguire il ragazzino in un vicolo e intimargli di fermarsi e di gettare a terra l'arma che avrebbe tenuto in mano. Appena alzate le mani però, il tredicenneraggiunto da un proiettile al petto morendo sul colpo. La sindaca di Chicago, Lori Lightfoot, ha lanciato un appello alla calma, definendo il video "atroce e straziante". Segui su affaritaliani.it

Ecco il video che racconta i drammatici momenti in cui un agente dia Chicagoal termine di un inseguimento a piedi un ragazzo di 13 anni, di colore, Adam Toledo. Il ragazzo è stato colpito in pieno petto da un colpo di postola dopo che si era fermato. ...Laera intervenuta rispondendo a segnalazioni di spari. Gli agenti avevano visto due persone in un vicolo e avevano iniziato a inseguirle. Uno, un ragazzo di 21 anni, era stato arrestato, ...