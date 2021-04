Il suo grande impegno nella lotta alla fibrosi cistica: si è spento a 65 anni dopo una lunga malattia il dottor Vincenzo Massetti (Di venerdì 16 aprile 2021) ANCONA - dopo una lunga malattia si è spento a 65 anni Vincenzo Massetti: l'ospedale e tutto il mondo del volontariato piangono la scomparsa del segretario regionale della Lifc (Lega italiana fibrosi ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 16 aprile 2021) ANCONA -unasi èa 65: l'ospedale e tutto il mondo del volontariato piangono la scomparsa del segretario regionale della Lifc (Lega italiana...

Advertising

fattoquotidiano : Oggi è il grande giorno per Ottaviano Del Turco: il massimo organo politico del Senato, il Consiglio di Presidenza… - reportrai3 : Oggi la Russia sta vivendo una grande contraddizione: ha il suo vaccino ma non sembra avere alcuna fretta di vaccin… - reportrai3 : Le telecamere di Report sono state a Mosca, nei laboratori dove è stato creato Sputnik e nelle strutture dove viene… - Civppix1 : @masolinismo Sono d’accordo, io sono un suo fan, però c’è da dire che ha un grosso limite oltre all’impegno . Le su… - VitaInnamorato : RT @SandroVeronesi: Un anno fa ci lasciava Luis Sepulveda, ucciso dal Covid-19 per avere abbracciato i suoi lettori al festival di Povoa de… -

Ultime Notizie dalla rete : suo grande Covid - riaperture: Lega prima sui social ma poco attiva in Aula ... e chi come PD e M5S faticano ad uscire dalle problematiche interne, con la grande incognita per ... queste le sfide che si trova ad affrontare il Governo Draghi a due mesi dal suo insediamento. FB ...

Isola dei Famosi, Giulia Salemi difende Fariba Tehrani dall'imitazione di Valentina Persia: "Imbarazzo e gelo" ...poco carino che ha infastidito molti e che è stato commentato anche dall'ex concorrente del Grande ... che l'ha attaccata facendole il "verso" e imitando il suo accento straniero. Un' imitazione che non ...

'Ndrangheta, il boss Grande Aracri collabora con la giustizia REGGIO EMILIA Il boss Nicolino Grande Aracri ha iniziato a collaborare con la giustizia. La notizia, riportata dal Quotidiano del Sud, è stata confermata anche all'Ansa da fonti della Dda. Il boss è a ...

Il suo grande impegno nella lotta alla fibrosi cistica: si è spento a 65 anni dopo una lunga malattia il dottor Vincenzo Massetti ANCONA - Dopo una lunga malattia si è spento a 65 anni Vincenzo Massetti: l'ospedale e tutto il mondo del volontariato piangono la scomparsa del segretario regionale della Lifc ...

... e chi come PD e M5S faticano ad uscire dalle problematiche interne, con laincognita per ... queste le sfide che si trova ad affrontare il Governo Draghi a due mesi dalinsediamento. FB ......poco carino che ha infastidito molti e che è stato commentato anche dall'ex concorrente del... che l'ha attaccata facendole il "verso" e imitando ilaccento straniero. Un' imitazione che non ...REGGIO EMILIA Il boss Nicolino Grande Aracri ha iniziato a collaborare con la giustizia. La notizia, riportata dal Quotidiano del Sud, è stata confermata anche all'Ansa da fonti della Dda. Il boss è a ...ANCONA - Dopo una lunga malattia si è spento a 65 anni Vincenzo Massetti: l'ospedale e tutto il mondo del volontariato piangono la scomparsa del segretario regionale della Lifc ...