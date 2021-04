Il reddito di emergenza è stato prorogato nel 2021? Devo fare domanda? (Di venerdì 16 aprile 2021) Gentile redazione, sono stata beneficiaria del reddito di emergenza nel 2020, ma mi trovo ancora in situazione di difficoltà. Non ho capito se posso richiedere il Rem anche a gennaio, febbraio e marzo 2021 o se non c’è più possibilità di fare domanda. Grazie. G.O. Risposta. Gentile lettore, dopo alcuni mesi di attesa, la informiamo subito che il reddito di emergenza è stato prorogato anche nel 2021, solo per tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021. Con l’ulitmo decreto Ristori approvato il 27 ottobre dal Governo Conte erano state aggiunte altre 2 mensilità di reddito di emergenza: quelle di novembre 2020 e dicembre 2020. La domanda per ottenerle è ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 aprile 2021) Gentile redazione, sono stata beneficiaria deldinel 2020, ma mi trovo ancora in situazione di difficoltà. Non ho capito se posso richiedere il Rem anche a gennaio, febbraio e marzoo se non c’è più possibilità di. Grazie. G.O. Risposta. Gentile lettore, dopo alcuni mesi di attesa, la informiamo subito che ildianche nel, solo per tre mensilità: marzo, aprile e maggio. Con l’ulitmo decreto Ristori approvato il 27 ottobre dal Governo Conte erano state aggiunte altre 2 mensilità didi: quelle di novembre 2020 e dicembre 2020. Laper ottenerle è ...

Advertising

MinLavoro : #RedditoDiEmergenza: l'@INPS_it indica i requisiti d’accesso previsto nel #DecretoSostegni per i mesi di marzo, apr… - CirilloSabato : RT @InasCisl: ??????Se hai avuto la Naspi o la Dis-coll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 potresti avere diritto al reddito di emerg… - Gazzettadmilano : Reddito di emergenza: le istruzioni dell’Inps, domande fino al 30 aprile per 3 mensilità. - GazzettAvellino : Reddito di emergenza: le istruzioni dell’Inps, domande fino al 30 aprile per 3 mensilità. - GazzettaSalerno : Reddito di emergenza: le istruzioni dell’Inps, domande fino al 30 aprile per 3 mensilità. -

Ultime Notizie dalla rete : reddito emergenza Cifa - Confsal: è momento per riforma organica del lavoro. I lavoratori hanno bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta ...

Reddito di emergenza: le istruzioni dell'Inps, domande fino al 30 aprile per 3 mensilità. Arrivano le istruzioni dettagliate dell'Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza : l'Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in ...

Bomba Irpef: Draghi strangola la partita IVA con le aliquote La notizia che arriva dai corridoi del Ministero dell'Economia preoccupa i titolari di partita Iva: Mario Draghi prepara una revisione dell'Irpef.

Reddito di emergenza: le istruzioni dell’Inps, domande fino al 30 aprile per 3 mensilità. Arrivano le istruzioni dettagliate dell’Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza: l’Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di ...

I lavoratori hanno bisogno di misure di, di sostegno aloltre che di formazione e di una regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta ...Arrivano le istruzioni dettagliate dell'Inps sulla richiesta deldi: l'Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in ...La notizia che arriva dai corridoi del Ministero dell'Economia preoccupa i titolari di partita Iva: Mario Draghi prepara una revisione dell'Irpef.Arrivano le istruzioni dettagliate dell’Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza: l’Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di ...