F1, GP Imola 2021: risultati e classifica FP1. Bottas precede Hamilton. Quarto Charles Leclerc, sesto Carlos Sainz (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, venerdì 16 aprile, con il GP dell’Emilia Romagna, valido come seconda prova del calendario. Stamane ad Imola si è appena conclusa la prima delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?. Meredes dominante con il finlandese Valtteri Bottas primo in 1’16?564 davanti al compagno di squadra, il britannico Lewis Hamilton, staccato di 0?041. Attaccata alle due Mercedes c’è la Red Bull del neerlandese Max Verstappen, il quale paga appena 0?058 dalla vetta. Bene le due Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc Quarto a 0?232 e lo spagnolo Carlos Sainz in sesta posizione a 0?324, mentre l’unico italiano dello schieramento, Antonio Giovinazzi, occupa la 12ma posizione con l’Alfa ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Mondiale di F1è proseguito oggi, venerdì 16 aprile, con il GP dell’Emilia Romagna, valido come seconda prova del calendario. Stamane adsi è appena conclusa la prima delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?. Meredes dominante con il finlandese Valtteriprimo in 1’16?564 davanti al compagno di squadra, il britannico Lewis, staccato di 0?041. Attaccata alle due Mercedes c’è la Red Bull del neerlandese Max Verstappen, il quale paga appena 0?058 dalla vetta. Bene le due Ferrari, con il monegascoa 0?232 e lo spagnoloin sesta posizione a 0?324, mentre l’unico italiano dello schieramento, Antonio Giovinazzi, occupa la 12ma posizione con l’Alfa ...

