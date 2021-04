Delivery elettrico e autonomo | Walmart investe in Cruise

(Di venerdì 16 aprile 2021) Le consegne autonome e più sostenibili sono un obiettivo su cui diversi retailer stanno puntando, va in questa direzione l’investimento diin, società di San Francisco che sta mettendo a punto una flotta di veicoli elettrici a guida autonoma, utili per i servizi di robotaxi ma anche di roboper le consegne nell’ultimo miglio. In particolareha ricevuto un round di finanziamento pari a 2,75 miliardi di dollari (le cifre dell’investimento dinon sono pubbliche ma potrebbero aggirarsi attorno ai 750 milioni di dollari), tra gli altri investitori si annoverano Microsoft, General Motors e Honda, il valore attuale diè stimato attorno ai 30 miliardi di dollari. Il retailer statunitense ha attualmente diverse collaborazioni con aziende ...

