Creato il primo embrione metà umano e metà scimmia: preoccupazione sugli aspetti etici (Di venerdì 16 aprile 2021) Un team di scienziati statunitensi hanno coltivato delle cellule embrionali umane all'interno di cellule embrionali di scimmia, questo esperimento è stato svolto per comprendere meglio come le cellule si sviluppino e entrino in comunicazione tra di loro. Ma nel Regno Unito diversi esperti in materia hanno sollevato obiezioni in merito a questo tipo di esperimento, sollevando delle preoccupazioni per quanto riguarda gli aspetti etici e legali, inoltre gli esperti britannici hanno sottolineato come questo "apre un vaso di Pandora a chimere umane-non umane". Gli esperti hanno richiesto quindi una discussione pubblica sulle varie sfide sia etiche sia normative legate alle chimere uomo-animale, che sarebbero degli organismi dove le cellule provengono da due o più individui. Il team di ricercatori americani, presso il Salk ...

