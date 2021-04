Covid, Musumeci (Sicilia): “Speriamo di non andare in zona rossa. Tutto dipende dal comportamento di ognuno di noi” (Di venerdì 16 aprile 2021) "Speriamo di non andare in zona rossa, ma non dipende da me, bensì dai cittadini, sono loro a decidere se andiamo in zona rossa o in zona arancione. Tutto dipende dal comportamento di ognuno di noi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) "di nonin, ma nonda me, bensì dai cittadini, sono loro a decidere se andiamo ino inarancione.daldidi noi". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid Musumeci Altre sei 'zone rosse' in Sicilia, da domani sino al 28 aprile Altre sei 'zone rosse' in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce nuove aree 'blindate' nell'Isola, a causa dell'aumento dei contagi del Covid - 19. Si tratta dei Comuni di: Acireale, in provincia di Catania; ...

Weekend Astrazeneca a Messina: gli orari (per fascia d'età) per fare il vaccino senza prenotazione L'open weekend , che permette di ricevere il vaccino anti - covid senza prenotazione, è stato fortemente voluto dal governatore Nello Musumeci, "per vincere la paura e tornare ad essere tra le prime ...

Sicilia, a causa del Covid le elezioni amministrative slittano all’autunno Approvato un provvedimento del governo regionale, in linea con le decisioni nazionali. Sull’isola 42 Comuni sarebbero dovuti andare al voto in primavera ...

Altre sei “zone rosse” in Sicilia, da domani sino al 28 aprile Si tratta di Acireale, Carlentini e Lentini, nel Siracusano; Marianopoli e Resuttano, in provincia di Caltanissetta; Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino.

