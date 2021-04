Covid: le date per le riaperture, torna la zona gialla a maggio (Di venerdì 16 aprile 2021) . Le linee guida proposte dalle Regioni. Cosa bisogna sapere. Mentre l’epidemia di Covid-19 in Italia migliora, con la curva dei contagi in flessione, seppure molto lentamente, Governo e Regioni pianificano le riaperture. C’è grande stanchezza nella popolazione dopo un anno di restrizioni, anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 aprile 2021) . Le linee guida proposte dalle Regioni. Cosa bisogna sapere. Mentre l’epidemia di-19 in Italia migliora, con la curva dei contagi in flessione, seppure molto lentamente, Governo e Regioni pianificano le. C’è grande stanchezza nella popolazione dopo un anno di restrizioni, anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Covid date Riaperture, le mosse del governo: entro aprile i primi allentamenti Covid. E' terminata a palazzo Chigi, dopo circa due ore, la riunione della cabina di regia ... Fedriga: non mettiamo date riaperture, non vogliamo scontro Come Conferenza delle Regioni "consapevolmente e ...

Covid: fonti, dal 26 aprile giallo rafforzato, ok alle attività all'aperto ... sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aperto . E' quanto si ... Come Conferenza delle Regioni "consapevolmente e volutamente non abbiamo messo date" nelle linee guida per ...

Partito da Roma Termini il primo treno Covid-free diretto a Milano E' partito questa mattina dalla stazione Termini di Roma il primo treno Covid-free diretto a Milano. I passeggeri possono viaggiare solo se ...

Zona gialla rafforzata dal 26 aprile: «Ristoranti aperti a cena solo all'aperto», coprifuoco resta alle 22 Ristoranti aperti anche di sera dal 26 aprile. È quanto emerge da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. L'ipotesi, ...

