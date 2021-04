Covid: fonti, 'dal 1° giugno ristoranti al chiuso solo a pranzo' (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Dal 1 giugno i ristoranti con tavoli al chiuso potranno riaprire solo a pranzo con nuove linee guida. E' questa una delle misure prevista nella road map per la riaperture. Si apprende da fonti di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Dal 1con tavoli alpotranno riaprirecon nuove linee guida. E' questa una delle misure prevista nella road map per la riaperture. Si apprende dadi palazzo Chigi.

Ultime Notizie dalla rete : Covid fonti Si studia il Pass sul modello Ue, ecco come potrebbe funzionare ... di aver avuto il Covid ed essere guarito e potrebbe essere legato anche all'effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti allo spostamento. Fonti di Palazzo Chigi poi spiegano che si lavora ...

Covid, fonti governo: ipotesi 'pass' anche per accedere agli eventi Il pass dovrà attestare l'avvenuta vaccinazione, l'esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale da definire e l'avvenuta guarigione dal virus. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi.

Covid: dal 26 aprile giallo rafforzato, ok alle attività all'aperto Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un "giallo rafforzato" e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aper ...

Covid: nuovo decreto per riaperture dal 26/4 Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Le riaperture per le attività all'aperto dal 26 aprile in zona gialla saranno stabilite in nuovo decreto legge. Si apprende da fonti di governo.

