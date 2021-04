Covid: Dall'Osso (Fi), 'problema non poter usare bagni pubblici' (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Uscire Dalla propria abitazione è davvero complicato soprattutto per le persone con disabilità. Non di secondaria importanza è l'impossibilità di poter usare le toilette dei locali pubblici, bar e ristoranti, e dei bagni comunali, divieto imposto Dall'emergenza sanitaria da Covid. Del resto, l'Italia non gode di numerosi bagni comunali che possano rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Chiaramente anche se la problematica è comune a tutti, per le persone con disabilità questo significa spesso dover rinunciare alla possibilità di uscire per le proprie commissioni urgenti e indispensabili. Presenterò una interrogazione per portare all'attenzione del governo questo problema”. Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Uscirea propria abitazione è davvero complicato soprattutto per le persone con disabilità. Non di secondaria importanza è l'impossibilità dile toilette dei locali, bar e ristoranti, e deicomunali, divieto imposto'emergenza sanitaria da. Del resto, l'Italia non gode di numerosicomunali che possano rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Chiaramente anche se latica è comune a tutti, per le persone con disabilità questo significa spesso dover rinunciare alla possibilità di uscire per le proprie commissioni urgenti e indispensabili. Presenterò una interrogazione per portare all'attenzione del governo questo”. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Dall Impennata di morti per Covid, ma i conti non tornano L'unica altra possibilità è che i dati sfornati ogni giorno dal nostro governo sui morti per Covid siano in qualche modo non veritieri. E il sospetto si rafforza guardando ai dati diffusi dall'Istat ...

Covid, non è finita ma si riapre ...Le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno approvato un emendamento al decreto Covid ... Sono il risultato della ricerca pubblicata sulla rivista Cell, guidata dall'istituto americano Salk ...

Covid, l'epidemia arretra: cala ancora l'indice Rt ma Sardegna e Sicilia in controtendenza In controtendenza rispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimana Sicilia e Sardegna saranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di ...

"Niente paura, ora arriva CureVac" Il siero tedesco che supera i big Usa L’immunologo Forni: utilizza la stessa tecnologia di Pfizer e Moderna, ma l’ha migliorata. Ci sono anche altre opportunità: "Dal Canada un composto che sfrutta le piante di tabacco" ...

