Chicago, polizia rende pubblico video choc sull'uccisione di un tredicenne (Di venerdì 16 aprile 2021) Il ragazzino era latino americano e aveva le mani alzate al momento del fermo. 'Atroce e straziante' dichiara la sindaca Lori ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 aprile 2021) Il ragazzino era latino americano e aveva le mani alzate al momento del fermo. 'Atroce e straziante' dichiara la sindaca Lori ...

Ultime Notizie dalla rete : Chicago polizia Ragazzino di 13 anni ucciso dalla polizia: aveva le mani alzate. Orrore e proteste negli Usa ...le mani in segno di resa a Chicago. La vittima è il tredicenne Adam Toledo , e dopo la diffusione del video che mostrava l'uccisione del ragazzino si sono scatenate nuove proteste contro la polizia ...

La polizia di Chicago ha diffuso un video che mostra un suo agente uccidere un tredicenne Il ragazzo si chiamava Adam Toledo, era di origini latinoamericane, e al momento dello sparo aveva le mani alzate ...

Chicago, il video del 13enne Adam Toledo inchioda la polizia: il ragazzo aveva le mani alzate Il filmato diffuso dalla polizia che all'inizio sosteneva che il ragazzo fosse armato. La sindaca in piazza con la comunità latina: «Atroce, straziante, ma mantenete la calma» ...

