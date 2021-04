Caos dosi per i fragili, “colpito” anche l’assessore al Bilancio di Salerno (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoC’era anche l’assessore al Bilancio del Comune di Salerno, Luigi Della Greca tra le errate convocazioni che ieri hanno costretto diversi pazienti fragili a recarsi inutilmente presso il centro vaccinale di Matierno, frazione collinare di Salerno, inaugurato proprio nel pomeriggio di ieri. Presso il nuovo centro vaccinale si somministrano, però, solo dosi di Astrazeneca, mentre i pazienti fragili come l’assessore Della Greca erano stati invitati ad una nuova convocazione per sottoporsi al vaccino Pfizer. Oggi l’assessore, invitato a commentare l’episodio, ha sdrammatizzato quanto accaduto bollandolo come un disguido del sistema, prontamente risolto con una nuova convocazione, arrivata già ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoC’eraaldel Comune di, Luigi Della Greca tra le errate convocazioni che ieri hanno costretto diversi pazientia recarsi inutilmente presso il centro vaccinale di Matierno, frazione collinare di, inaugurato proprio nel pomeriggio di ieri. Presso il nuovo centro vaccinale si somministrano, però, solodi Astrazeneca, mentre i pazienticomeDella Greca erano stati invitati ad una nuova convocazione per sottoporsi al vaccino Pfizer. Oggi, invitato a commentare l’episodio, ha sdrammatizzato quanto accaduto bollandolo come un disguido del sistema, prontamente risolto con una nuova convocazione, arrivata già ...

