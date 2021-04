Calciomercato Juventus | Pepe dà un indizio sul futuro di Ronaldo

(Di venerdì 16 aprile 2021), compagno di nazionale di Cristiano, ha svelato un retroscena importante suldel numero sette dellaLe voci sul possibile addio a fine stagione di Cristianocontinuano a rincorrersi. Secondo alcuni quotidiani spagnoli nel caso ci fosse un contatto con il Real Madrid, avverrebbe soltanto a fine stagione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Intanto il compagno di Cr7 in nazionale,, svela un retroscena suldel fenomeno portoghese:«Lui a Torino è felice e in fondo spero possa restare lì, anche perché ha un altro anno di contratto, per continuare a rappresentare il Portogallo all’estero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Sul giocatore ci sono Psg,e Inter La stagione di Moise Kean con la maglia del Psg non sta ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube! Il ...Fabrizio Biasin, in un'intervista per.it, ha parlato dell'ipotetico interesse dell'Inter per Gianluigi Donnarumma Oramai ...ultimi giorni insistente è stato l'accostamento alla. ...JUVENTUS - La Juventus sarà la protagonista della finale di Coppa Italia, con la squadra di Pirlo che sarà opposta all’Atalanta ...4 Il rinnovo con il Milan non arriva, per Hakan Calhanoglu resta viva l’ipotesi Juventus: come riferisce Repubblica, i bianconeri restano in pressing sul trequartista turco. FONTE: calciomercato.com ...