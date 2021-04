Brutto colpo per Simona Ventura, Game of Games è stato sospeso! (Di venerdì 16 aprile 2021) Game of Games non andrà in onda mercoledì 21 aprile. Un Brutto colpa per Simona Ventura che con tanta tenacia e forza di volontà aveva deciso di rimettersi in gioco con questa nuova esperienza. Il recente format è stato trasmesso per la prima volta in prima serata su Rai Due a partire da mercoledì 31 marzo 2021. La conduttrice nata in provincia di Bologna, ma cresciuta artisticamente a Torino, dopo essere stata per diverso tempo lontana dal piccolo schermo ha deciso di tornare con uno Game show che all’estero ha avuto un ottimo successo. Game of Games – il Gioco Loco, infatti, è un divertente gioco ispirato al popolare format americano prodotto da NBC e condotto da Ellen DeGeneres. Nella versione italiana del programma, inoltre, ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 aprile 2021)ofs non andrà in onda mercoledì 21 aprile. Uncolpa perche con tanta tenacia e forza di volontà aveva deciso di rimettersi in gioco con questa nuova esperienza. Il recente format ètrasmesso per la prima volta in prima serata su Rai Due a partire da mercoledì 31 marzo 2021. La conduttrice nata in provincia di Bologna, ma cresciuta artisticamente a Torino, dopo essere stata per diverso tempo lontana dal piccolo schermo ha deciso di tornare con unoshow che all’estero ha avuto un ottimo successo.ofs – il Gioco Loco, infatti, è un divertente gioco ispirato al popolare format americano prodotto da NBC e condotto da Ellen DeGeneres. Nella versione italiana del programma, inoltre, ...

