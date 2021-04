AstraZeneca, arriva il rapporto sulle trombosi: i dati (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo le segnalazioni di trombosi è arrivato il rapporto dell’Aifa su AstraZeneca e tutti gli altri vaccini sinora inoculati in Italia. Vaccino AstraZeneca (AdobeStock)C’era grande attesa in questi giorni per il rapporto dell’Aifa su alcuni casi di trombosi che si erano registrati in seguito alla somministrazione di AstraZeneca. L’indagine doveva servire a capire quali di questi erano stati eventualmente, effettivamente, causati in qualche modo dal farmaco. La reazione causata dal vaccino ora ha anche un nome: VITT. Naturalmente è molto rara. Gli esperti hanno analizzato tutti i casi segnalati per capire quali di questi effettivamente avevano una correlazione diretta con AstraZeneca. Al 22 marzo 2021, in Italia sono ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo le segnalazioni dito ildell’Aifa sue tutti gli altri vaccini sinora inoculati in Italia. Vaccino(AdobeStock)C’era grande attesa in questi giorni per ildell’Aifa su alcuni casi diche si erano registrati in seguito alla somministrazione di. L’indagine doveva servire a capire quali di questi erano stati eventualmente, effettivamente, causati in qualche modo dal farmaco. La reazione causata dal vaccino ora ha anche un nome: VITT. Naturalmente è molto rara. Gli esperti hanno analizzato tutti i casi segnalati per capire quali di questi effettivamente avevano una correlazione diretta con. Al 22 marzo 2021, in Italia sono ...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca arriva La Sicilia sfiora il rosso e resta arancione, week - end AstraZeneca Una buona notizia arriva invece dal successo dell'iniziativa lanciata dalla Regione, che ha aperto oggi 66 tra hub e centri vaccinali dell'isola per l'Open - week di AstraZeneca , la somministrazione ...

Da Draghi a Merkel: i vaccini fatti da premier e politici di spicco Per lui una fiala di AstraZeneca (o Vaxzevria). Una foto li riprende infatti mentre aspettano ... 62 anni, arriva giovedì 15 aprile riceve la prima dose del vaccino prodotto dalla Pfizer - BioNTech. "...

Vaccini Marche, al via da domani le prenotazioni per la fascia d’età 65-69 anni Vaccini Marche, come ha annunciato Saltamartini dalle 12 di domani sarà possibile prenotare la vaccinazione per la fascia 65-69 anni ...

La Sicilia sfiora il rosso e resta arancione, Open week AstraZeneca PALERMO – La Sicilia evita per un soffio il cartellino “rosso” e resta in zona arancione, anche se i dati dei contagi Covid restano sempre molto alti ed è una delle cinque regioni con Rt superiore a 1 ...

