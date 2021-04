Vitalizio a Formigoni, Fedez contro Pillon: “Ecco quali erano le priorità del Senato” (Di giovedì 15 aprile 2021) Federico Lucia in arte Fedez è tornato ad attaccare la Lega sui social. Tema, ancora una volta, il Ddl Zan, che secondo il Senatore Pillon non sarebbe “una priorità”, giustificando l’ostruzionismo che il suo partito sta facendo al Senato per bloccarne la definitiva approvazione, dopo il via libera della Camera. Eppure – attacca Fedez – il Senato ha trovato il tempo per restituire il Vitalizio a Roberto Formigoni, nonostante una condanna a sette anni e sei mesi per corruzione nel processo Maugeri. “Confermato il Vitalizio al Celeste di Cl, ovvero Formigoni. Gli hanno ridato il Vitalizio di settemila euro. C***o, queste sono priorità. Complimenti, buonanotte ai ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Federico Lucia in arteè tornato ad attaccare la Lega sui social. Tema, ancora una volta, il Ddl Zan, che secondo ilrenon sarebbe “una”, giustificando l’ostruzionismo che il suo partito sta facendo alper bloccarne la definitiva approvazione, dopo il via libera della Camera. Eppure – attacca– ilha trovato il tempo per restituire ila Roberto, nonostante una condanna a sette anni e sei mesi per corruzione nel processo Maugeri. “Confermato ilal Celeste di Cl, ovvero. Gli hanno ridato ildi settemila euro. C***o, queste sono. Complimenti, buonanotte ai ...

