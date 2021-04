Verso Napoli-Inter, Meret conto il suo prossimo futuro? Anche lui in corsa per il dopo Handanovic (Di giovedì 15 aprile 2021) Alex Meret tra i candidati a sostituire Samir Handanovic all’Inter La partita di domenica lo vedrà tra i protagonisti complice l’infortunio ad Opsina. Per Meret sarà l’occasione per mettersi in mostra non solo davanti a Gattuso, ma Anche difronte ai dirigenti dell’Inter che lo osservano per prendere il posto di Handanovic. “Meret giocherà per portare il Napoli in zona Champions, ma Anche se stesso altrove. Non gli è andata giù la scelta di Gattuso e ora il suo agente Pastorello , sta cercando una squadra che possa dargli lo spazio che non ha ricevuto nel Napoli. Meret piace proprio all’Inter, che ha la necessità di trovare un portiere bravo ma ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Alextra i candidati a sostituire Samirall’La partita di domenica lo vedrà tra i protagonisti complice l’infortunio ad Opsina. Persarà l’occasione per mettersi in mostra non solo davanti a Gattuso, madifronte ai dirigenti dell’che lo osservano per prendere il posto di. “giocherà per portare ilin zona Champions, mase stesso altrove. Non gli è andata giù la scelta di Gattuso e ora il suo agente Pastorello , sta cercando una squadra che possa dargli lo spazio che non ha ricevuto nelpiace proprio all’, che ha la necessità di trovare un portiere bravo ma ...

