Una versione for dummies o un capolavoro più d' autore di prima? La sentenza domani sera su Rai 3

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nel 2008 Matteo Garrone, oggi alle prese con le candidature all’Oscar per il suo Pinocchio, gira Gomorra, il suo. O come dice lui «il film della vita», che ha segnato la storia del nostro cinema. Nato dall’omonimo libro-inchiesta di Roberto Saviano. Il cast di Gomorra al Giffoni Film Festival guarda le foto In concorso al Festival di Cannes, con giuria capitanata da Sean Penn, il film conquistò il Gran Prix Speciale della Giuria. Un evento storico poi confermato da 7 David di Donatello e 5 Oscar europei, e una nomination ai Golden Globes. 10 milioni di euro il box office ...