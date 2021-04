Trash Italiano tutte le pagine chiuse: panico su Instagram, profilo disattivato (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosa è successo alla pagina Instagram di Trash Italiano? I quasi 4 milioni di follower si sono improvvisamente resi conto che la pagina dedicata al Trash prodotto dallo showbiz Italiano non esiste più. Le domande sono: è stata chiusa volontariamente? Si tratta un esperimento? O è successo altro? Vediamo di fare chiarezza e capire come … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosa è successo alla paginadi? I quasi 4 milioni di follower si sono improvvisamente resi conto che la pagina dedicata alprodotto dallo showbiznon esiste più. Le domande sono: è stata chiusa volontariamente? Si tratta un esperimento? O è successo altro? Vediamo di fare chiarezza e capire come … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

MicheleAnnibale : RT @gippu1: 30 anni fa, il #15aprile 1991, andavano in onda ne 'L'Istruttoria' su Italia1 questi due minuti che possiamo considerare l'Epit… - madeingiammi : RT @marcole___: Trash Italiano per un anno: 'DOV'È BUGO' Bugo: - iamexemi : Trash Italiano comprato da Mediaset verrà trasformato in un programma di un'oretta fascia serale condotto da Tmms Zrz. Mark my words. - adorohhiltrash : raga sicuramente sarà per Hype,impossibile che trash italiano abbia disattivato la pagina,per un motivo ben preciso… - gleescovers : ci voleva bugo per far saltare trash italiano, grazie bugo, in questo egregio modo hai ripulito il tuo nome -