(Di giovedì 15 aprile 2021) Lo scontro torna ad accendersi in Lega Serie A. La lettera con cui sette club (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) hanno chiesto le dimissioni del presidente Paolo Dalha agitato nuovamente le acque, dopo gli scontri degli ultimi mesi tra i fondi e i diritti tv. Una lettera diL'articolo

Advertising

emamarro : RT @CalcioFinanza: Sfiducia a Dal Pino? Le norme e quanti voti servono - sportli26181512 : #Governance #Notizie Sfiducia a Dal Pino? Le norme e quanti voti servono: Lo scontro torna ad accendersi in Lega Se… - CalcioFinanza : Sfiducia a Dal Pino? Le norme e quanti voti servono - REstaCorporate : La #Meloni fa finta di fare opposizione adducendo stupide ragioni. Alla fine la sfiduciata dal #Parlamento sarà pro… - REstaCorporate : @HuffPostItalia La #Meloni fa finta di fare opposizione adducendo stupide ragioni. Alla fine la sfiduciata dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfiducia Dal

FdI presenterà una mozione dinei suoi confronti e vediamo chi si assumerà la ... nei giorni scorsi il suo operato etra stato difeso in prima personapresidente del consiglio Mario Draghi . ......club sottolineano come le diverse contestazioni da loro sollevate sull'operato diPino hanno "comportato la nostra ferma ed improrogabile necessità di manifestarle la nostra irrevocabile...Tra le pieghe dell'audizione del dirigente regionale La Rocca all'Ars. Il giallo del Cts: nessun parere da gennaio ...La Leader di Fdi accusa di «incompetenza e inadeguatezza» il ministro e mira a stanare Salvini. Ma il leader leghista si sfila: «Governare con Pd e Speranza non semplice ma necessario» ...