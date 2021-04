Serie B | a rischio playoff e playout | il focolaio al Pescara complica i piani

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ie idel campionato diB sono a seriorinvio. Il torneo cadetto è entrato ormai nella fase decisiva e sono in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo è scoppiato unin casa, sette elementi del gruppo squadra sono risultati positivi al Coronavirus. Ilè il rinvio delle prossime tre partite di campionato: si tratta delle sfide contro Virtus Entella, Cosenza e Reggiana. L’Asl ha disposto il blocco delle attività del club per 14 giorni con lo stop anche ad allenamenti e partite. La LegaB vorrebbe giocare per evitare anche problemi di calendario. Ildel rinvio diè ormai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie rischio

Per mantenere il camper sempre efficiente, e ridurre ildi guasti e malfunzionamenti improvvisi, è fondamentale una corretta manutenzione del veicolo. Questi mezzi richiedono unadi controlli periodici, interventi che in alcuni casi sono ...L'Asl di Pescara blocca il club abruzzese per il focolaio Covid: tre gare rinviate, aposticipo playoff e playout Arinvio i playoff e i playout diB , comunicati ufficialmente proprio ieri dalla LegaB . Il motivo risiede nell'ormai probabile stop di due settimane alle attività del Pescara , ...La soluzione ipotizzata dai ricercatori tedeschi che per primi hanno descritto la possibile reazione immunitaria che causa i coaguli nel sangue in ...Salgono a otto i positivi in casa 'Delfino'. L'ASL ferma la squadra fino al 26 aprile: rinviate le partite contro Virtus Entella, Cosenza e Reggiana.