Serie A, la fine di un incubo e quel big match in arrivo con 10 mila spettatori (Di giovedì 15 aprile 2021) Dicono che i registi riavranno a disposizione molto presto la meravigliosa gamma di emozioni del pubblico: estasi, disperazione, nervosismi, proteste e sfottò che compongono l'arredo abituale dello stadio. Comprenderemo con ancora maggiore evidenza ciò che è già chiaro: tribune e curve non sono mai solo spettatrici, ma sono esse stesso l'evento. Nessuno considera uno stadio vuoto televisivamente attraente. Ma adesso c'è una luce in fondo al tunnel.LA SPERANZA - Dopo l'apertura del Governo agli spettatori con almeno in 18 mila allo stadio Olimpico per Euro 2o20, i club di Serie A sperano che prima della fine del campionato possano tornare i tifosi. Sarebbe un primo antipasto in vista della prossima stagione dove con l'Italia vaccinata si potrebbero rivedere tanti spettatori la domenica.

