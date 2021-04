Riaperture maggio ristoranti e bar: proposta Regioni, la bozza (Di giovedì 15 aprile 2021) Riaperture per i ristoranti anche di sera, attenendosi alle regole. Nei bar, regole per le consumazioni e sì alle partite a carte. Tra le linee guida dalle Regioni, che oggi le sottoporranno al governo in vista delle Riaperture di maggio, ci sono anche le distanze tra clienti per tornare nei bistrot, nelle osterie e in trattoria. Occorre privilegiare le prenotazioni, raccomandano le Regioni nelle linee guida visionate dall’Adnkronos, e “disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)”. Le linee guida riguardano sia il pranzo sia la cena: ”Le misure”, si legge nella bozza, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021)per ianche di sera, attenendosi alle regole. Nei bar, regole per le consumazioni e sì alle partite a carte. Tra le linee guida dalle, che oggi le sottoporranno al governo in vista delledi, ci sono anche le distanze tra clienti per tornare nei bistrot, nelle osterie e in trattoria. Occorre privilegiare le prenotazioni, raccomandano lenelle linee guida visionate dall’Adnkronos, e “disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)”. Le linee guida riguardano sia il pranzo sia la cena: ”Le misure”, si legge nella, ...

