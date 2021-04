Patch Android di aprile 2021 | si aggiorna anche il Samsung Galaxy Z FlipHDblog it

(Di giovedì 15 aprile 2021) Iniziano ad arrivare ledie ad aprire le danze è ancora una volta.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

gigibeltrame : Patch Android di aprile 2021: si aggiorna anche il Samsung Galaxy Z Flip #digilosofia - SicurezzaN : Il nuovo Android Security Bulletin di Aprile 2021 contiene le patch di sicurezza relative a ben 36 vulnerabilità. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Patch Android

Nel changelog troviamo anche l'aggiornamento delledi sicurezzaa marzo 2021.L'aggiornamento per Galaxy A52 5G corrisponde alla build A526BXXS1AUD1 e include ledi sicurezzaaggiornate ad aprile 2021 . Il changelog non indicherebbe l'introduzione di ulteriori ...Ancora in prima linea il Samsung Galaxy Note 8 con l'aggiornamento di aprile, secondo le informazioni raccolte questo giovedì ...Stando a quanto si osserva sul forum ufficiale di OnePlus, sembra che Nord N10 5G stia ricevendo un nuovo update con le patch di sicurezza di marzo.