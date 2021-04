Nadal-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Rafael Nadal affronta Andrey Rublev ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il maiorchino continua a confermarsi un rullo compressore nel Principato, nonostante la dolorosa sconfitta patita nell’ultima edizione per mano di Fabio Fognini. Ora lo spagnolo dovrà mantenere alto il livello contro il pericoloso russo. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La partita è in programma nella giornata di venerdì 16 aprile, come quarto match dalle ore 11:00 (dopo Fognini-Ruud). La copertura televisiva del torneo maschile di Montecarlo è affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà in diretta ed in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno perdere nemmeno uno scambio ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Rafaelaffronta Andreyai quarti di finale deldi. Il maiorchino continua a confermarsi un rullo compressore nel Principato, nonostante la dolorosa sconfitta patita nell’ultima edizione per mano di Fabio Fognini. Ora lo spagnolo dovrà mantenere alto il livello contro il pericoloso russo. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La partita è in programma nella giornata di venerdì 16 aprile, come quarto match dalle ore 11:00 (dopo Fognini-Ruud). La copertura televisiva del torneo maschile diè affia Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà ined in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno perdere nemmeno uno scambio ...

Ultime Notizie dalla rete : Nadal Rublev ATP Montecarlo, Fognini ai quarti: battuto Krajinovic 6 - 2, 7 - 6. Ora c'è Ruud Nadal (ESP) vs [6] A. Rublev (RUS) o [9] R. Bautista Agut (ESP) a seguire

Nadal a valanga su Dimitrov ... negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo Rafael Nadal (3) ha travolto il malcapitato ... quella per accedere alle semifinali, l'iberico affronter uno fra Andrey Rublev (8) e Roberto ...

Nadal-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 Ecco come vedere i quarti di finale tra Nadal e Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 ...

Fognini su Sinner e Musetti: “Probabilmente faranno la storia del tennis italiano” Tennis - Flash | "Sinner tra poco lotterà per vincere gli Slam. Lorenzo è più indietro ma è sulla via giusta. E io son lì, se la lampadina rimane accesa posso ancora divertirmi", è il parere di Fabio ...

