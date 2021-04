MotoGP | partnership VR46-Ducati per il 2022?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il prossimo anno ci sarà una piccola rivoluzione sulla griglia di partenza della. Tra team che spariranno come quello Avintia/Esponsorama e team in dubbio come Petronas ci sarà anche spazio per dei nuovi ingressi. Su questo però la Dorna è stata chiara: non più di 24 moto al via! Considerate le 22 del mondiale 2021 i posti disponibili saranno solo 4: due quelli lasciati dal team spagnolo e per altri due sarà invece consentito un nuovo ingresso. I due team che dovrebbero accaparrarseli sono quello Gresini che si separerà da Aprilia ufficiale e lo Sky racing team; i nodi da sciogliere riguardano le motorizzazioni delle new entry. Della questione ne ha parlato il fondatore delValentino Rossi rimarcando come il lavoro del suo team sia molto apprezzato dalla. Le novità del prossimo anno Il ...