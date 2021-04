La profezia di Boris sul Segreto

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 15 aprile 2021)ci ha visto lungo. La fuoriserie di Fox, a distanza di anni, è ancora un piccolo cult al punto di essere rispolverata da Disney + per un sequel. Il merito diè stato anche quello di raccontare il dietro le quinte del tubo catodico, in alcuni casi, svelandone le mosse. Come accaduto ai blasonati Simpson, anchepuò vantarsi di aver previsto il futuro. Unache riguarda una delle serie più note in Italia, proprio come – nella finzione – lo era la strampalata fiction Gli Occhi del Cuore. Nel mondo di Ferretti e co. c’era una sola soluzione per porre fine sic et simpliciter ad una fiction: l’attentato. Muoiono tutti, si chiudono in fretta le storyline aperte e si dà compiutezza alla storia. Ebbene, 13 anni dopo, il finale netto e senza via di scampo è stato scelto per ...