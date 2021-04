I fondi della Lega e l’assurda decisione della Lombardia di non costituirsi parte civile nel processo (Di giovedì 15 aprile 2021) Caso “Lombardia Film Comission”. Il processo sta per partire, e la giunta di Attilio Fontana – contrariamente da quanto hanno fatto la Lombardia Film Commissione e il Comune di Milano – ha scelto di non costituirsi parte civile. Una decisione che lascia un po’ perplessi, perché potrebbe significare molte cose. La prima, che poi è quella pratica: non essendosi costituita parte civile, la Regione non potrà chiedere eventuali risarcimenti dai possibili danni derivanti dall’acquisto del capannone di Cormano da parte della fondazione Film Commission (che, lo ricordiamo, lo ha sostanzialmente pagato il doppio rispetto al valore di mercato – ed era anche inagibile – con i soldi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Caso “Film Comission”. Ilsta per partire, e la giunta di Attilio Fontana – contrariamente da quanto hanno fatto laFilm Commissione e il Comune di Milano – ha scelto di non. Unache lascia un po’ perplessi, perché potrebbe significare molte cose. La prima, che poi è quella pratica: non essendosi costituita, la Regione non potrà chiedere eventuali risarcimenti dai possibili danni derivanti dall’acquisto del capannone di Cormano dafondazione Film Commission (che, lo ricordiamo, lo ha sostanzialmente pagato il doppio rispetto al valore di mercato – ed era anche inagibile – con i soldi ...

Ponzi, quello dello schema Storia dell'italiano che diede il nome a una delle truffe più replicate di sempre, cominciata con dei francobolli ...

... il parere di Urbano Cairo, presidente del Torino, è positivo sul n.1Lega serie A. 'Dal Pino ha operato bene, ha avuto l'idea brillante di immaginare l'operazione con i'....finanza pubblica ". Così, nella premessa del testo del DEF, il ministro dell'Economia, Daniele Franco. " Oltre alle risorse del Ngeu, il Pnrr potrà contare su una disponibilità di...Storia dell'italiano che diede il nome a una delle truffe più replicate di sempre, cominciata con dei francobolli ...Il presidente del Torino ribadisce il sostegno al n.1 della Lega: “Ha immaginato l’operazione con i fondi, un’idea attuale che spero possa essere ripresa a breve” ...