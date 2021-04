“H2020 Brainteaser” | app e sensori smart per migliorare la vita dei malati di Sla

(Di venerdì 16 aprile 2021) Utilizzare i sistemi di Intelligenza Artificiale per elaborare i dati raccolti da pazienti affetti da Sclerosi Multipla (SM) e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) con lo scopo di rendere la gestione dei pazienti più efficace, sviluppando modelli in grado di prevedere la progressione delle malattie. Questo la sfida ambiziosa del progetto europeo(BRinging Artificial INTelligencE home for a better cAre of amyotrophic lateral sclerosis and multiple SclERosis), che vede la collaborazione di un consorzio di 11 membri, tra cui il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Padova, ed è guidato dall’Universidad Politécnica de Madrid. L’obiettivo del progetto, di cui è in corso oggi e domani il primo incontro plenario, è di trasformare l’attuale approccio alla terapia di queste patologie da reattivo a ...

