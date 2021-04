Fabio Fognini, quarti Masters 1000 Montecarlo: prossimo avversario, precedenti, programma, orario (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio Fognini si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo brillantemente il serbo Filip Krajinovic in due set. Successo schiacciante per il ligure, che si è imposto per 6-2, 7-6(1) sulla terra rossa del Principato, dove due anni fa riuscì a conquistare il trofeo. Il detentore del titolo prosegue la propria cavalcata: in Riviera non ha ancora perso un set e sogna in grande, dopo aver raggiunto i quarti di finale per la terrza volta in carriera in questa kermesse. L’attuale numero 18 al mondo è ora atteso da una sfida molto ostica: al prossimo turno, infatti, se la dovrà vedere contro il vincente della contesa tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Fabio ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)si è qualificato aidi finale deldi, sconfiggendo brillantemente il serbo Filip Krajinovic in due set. Successo schiacciante per il ligure, che si è imposto per 6-2, 7-6(1) sulla terra rossa del Principato, dove due anni fa riuscì a conquistare il trofeo. Il detentore del titolo prosegue la propria cavalcata: in Riviera non ha ancora perso un set e sogna in grande, dopo aver raggiunto idi finale per la terrza volta in carriera in questa kermesse. L’attuale numero 18 al mondo è ora atteso da una sfida molto ostica: alturno, infatti, se la dovrà vedere contro il vincente della contesa tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta....

WeAreTennisITA : Il nostro uomo a Monte Carlo ???? Altra prestazione sontuosa di Fabio Fognini, che regola Krajinovic in due set rimo… - Eurosport_IT : ANDIAMO FABIO! ?????? Fognini supera il serbo Krajinovic 6-2 7-6 e accede per la terza volta ai quarti di finale del… - fanpage : #Fognini vola ai quarti di finale a #Montecarlo - FEDE_CHAMPlON : RT @Eurosport_IT: ANDIAMO FABIO! ?????? Fognini supera il serbo Krajinovic 6-2 7-6 e accede per la terza volta ai quarti di finale del Rolex… - _ilovedelpo : RT @paoloangeloRF: Il risultato del match tra Fabio Fognini e Filip Krajinovic a Montecarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fognini Montecarlo, Fognini non trema: batte Krajinovic e approda ai quarti Fabio Fognini, campione in carica a Montecarlo, batte agli ottavi il serbo Filip Krajinovic per 6 - 2 7 - 6 qualificandosi per la terza volta in carriera per i quarti di finale del primo Masters 1000 ...

Fognini batte Krajinovic tie break e vola ai quarti. Djokovic eliminato a sorpresa dall'inglese Evans Vincendo uno spettacolare tie break al secondo set, Fabio Fognini supera anche l'insidioso Filip Krajinovi e conquista un posto nei quarti di finale di Montecarlo. Il campione uscente del trofeo monegasco aveva schiacciato la residenza del serbo nel ...

Masters 1000 Montecarlo 2021, programma e ordine di gioco quarti venerdì 16 aprile con Fognini Il programma e l’ordine di gioco dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021 con Fabio Fognini impegnato venerdì 16 aprile sul Court Louis III nel terzo match a partire dalle ore 11. C’è ...

Fabio Fognini, quarti Masters 1000 Montecarlo: prossimo avversario, precedenti, programma, orario Fabio Fognini si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo brillantemente il serbo Filip Krajinovic in due set. Successo schiacciante per il ligure, che si è impos ...

