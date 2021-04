Covid | troppi contagi in Giappone | cancellata corsa popolare a Sapporo

(Di giovedì 15 aprile 2021) Incremento dida coronavirus in, tanto che le autorità sanitarie locali hanno cancellato laprevista il 5 maggio asui 10 chilometri alla quale avrebbero dovuto prendere parte 2.500 concorrenti. La decisione è stata presa dall’amministrazione del distretto di Hokkaido e della cittàse, che nei mesi estivi sarà interessata dalle Olimpiadi di Tokyo con la maratona e la marcia. Al momento si tratta di una preoccupazione momentanea e non c’è alcun collegamento con i Giochi di Tokyo 2020. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid troppi

A 100 giorni dall'accensione del tripode, una nuova nube di incertezza si addensa sopra i Giochi olimpici di Tokyo . Dal Giappone rimbalzano le parole di Toshihiro Nikai, segretario generale e numero ...Come spiega il Messaggero , si tratta di un documento che è stato inviato a tutti gli ospedali di Roma che gestiscono anche i pazienti, perché se è vero che il valore Rt è in diminuzione, è ...In Giappone aumentano i contagi da Covid-19, tanto che una corsa popolare in programma a Sapporo il prossimo 5 maggio è stata cancellata ...È arrivata la decisione del giudice sportivo in merito alla gara tra Empoli e Chievo: niente 0-3 a tavolino per i clivensi ...