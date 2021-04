Coma_Cose: “Sul palco siamo un duo di musicisti. Poi a casa, una coppia” (Di giovedì 15 aprile 2021) Reduci dall’esperienza del Festival di Sanremo, i Coma Cose si sono raccontati in occasione dell’uscita del loro nuovo album Con “Fiamme negli occhi” I Coma Cose si sono fatti conoscere dal grande pubblico durante il Festival di Sanremo. Il duo composto da Fausto Lama e California (all’anagrafe Francesca Mesiano) hanno portato sul palco la loro musica ma anche il sentimento d’amore che li lega. Il 16 aprile arriverà su tutte le piattaforme digitali e streaming “Nostralgia”, il loro nuovo album. “Sanremo è stato gratificante. Ha funzionato la semplicità. Credevamo nella canzone in gara, difendendola da chi avrebbe voluto portassimo altro. E per i fan dei Coma Cose “indie” non è stato un tradimento. È anacronistico pensare al Festival come impero del male che lotta contro la musica indipendente” hanno raccontato in un ‘intervista rilasciata a Leggo.it. Sul nuovo progetto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Reduci dall’esperienza del Festival di Sanremo, i Coma Cose si sono raccontati in occasione dell’uscita del loro nuovo album Con “Fiamme negli occhi” I Coma Cose si sono fatti conoscere dal grande pubblico durante il Festival di Sanremo. Il duo composto da Fausto Lama e California (all’anagrafe Francesca Mesiano) hanno portato sulla loro musica ma anche il sentimento d’amore che li lega. Il 16 aprile arriverà su tutte le piattaforme digitali e streaming “Nostralgia”, il loro nuovo album. “Sanremo è stato gratificante. Ha funzionato la semplicità. Credevamo nella canzone in gara, difendendola da chi avrebbe voluto portassimo altro. E per i fan dei Coma Cose “indie” non è stato un tradimento. È anacronistico pensare al Festival come impero del male che lotta contro la musica indipendente” hanno raccontato in un ‘intervista rilasciata a Leggo.it. Sul nuovo progetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Coma_Cose Sul I Coma_Cose raccontano il nuovo album Nostralgia Complici nella vita, complici sul palco. I Coma_Cose hanno infiammato l'Ariston con il brano 'Fiamme negli occhi' , certificato pochi giorni fa disco d'oro. Dal 16 aprile uscirà il loro nuovo album 'Nostralgia' , un progetto che ...

Coma_Cose: "Sette tracce sono un viaggio" Il nuovo album di Coma Cose: "Sette tracce sono un viaggio" Genova - Un disco sull'accettazione di se stessi , sulla provincia, sul perdono, su una nostalgia utile per affrontare il presente. Dopo la partecipazione a ...

Coma_Cose: “Sul palco siamo un duo di musicisti. Poi a casa, una coppia” E per i fan dei Coma_Cose “indie” non è stato un tradimento. È anacronistico pensare al Festival come impero del male che lotta contro la musica indipendente” hanno raccontato in un ‘intervista ...

Coma_Cose: un nuovo album per "fare pace con inadeguatezza ed errori" Il nuovo disco dei Coma_Cose NostralgiaI Coma_Cose hanno raccontato cosa c'è dietro il loro nuovo disco, intitolato "Nostralgia". Sei tracce per "un disco di passaggio, un concept album breve e sospes ...

