Cagliari, su Cragno non c’è più solo l’Inter (Di giovedì 15 aprile 2021) Un nuovo interessamento per l’estremo difensore del Cagliari che da tempo piace all’Inter Da tempo l’Inter insegue Alessio Cragno e in attesa di decidere cosa fare la prossima stagione una nuova squadra ha messo gli occhi sul classe 96? ex Brescia. LEGGI LE ALTRE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L’Atalanta di Gasperini sta infatti facendo dei ragionamenti su Pierluigi Gollini. Lo screzio con Gasperini sembra risolto, ma in caso di un’offerta importante potrebbe partire. E occhio al futuro di Gigio Donnarumma: se dovesse dire addio al Milan in estate i rossoneri potrebbero puntare proprio su Gollini aprendo così una possibile girandola di portieri in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Un nuovo interessamento per l’estremo difensore delche da tempo piace alDa tempoinsegue Alessioe in attesa di decidere cosa fare la prossima stagione una nuova squadra ha messo gli occhi sul classe 96? ex Brescia. LEGGI LE ALTRE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L’Atalanta di Gasperini sta infatti facendo dei ragionamenti su Pierluigi Gollini. Lo screzio con Gasperini sembra risolto, ma in caso di un’offerta importante potrebbe partire. E occhio al futuro di Gigio Donnarumma: se dovesse dire addio al Milan in estate i rossoneri potrebbero puntare proprio su Gollini aprendo così una possibile girandola di portieri in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Cagliari_1920 : Cragno positivo: ecco quando potrebbe rientrare il portiere - Cagliari_1920 : Calciomercato Cagliari: Joao Pedro e Cragno nel mirino del Toro. I dettagli - CapitanBergomi : @ancoracaaposta Hahah, fatto random, comunque gira il nome di maignan, c'è pure cragno se dovesse scendere il Cagli… - infoitsport : L'agente di Cragno: 'Si trova bene a Cagliari, non è il miglior momento per parlare di mercato' - infoitsport : Il Torino pesca in casa Cagliari: piacciono Joao Pedro e Cragno -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Cragno Torino: Cragno - Joao Pedro in caso di salvezza E proprio in casa Cagliari guarda per il futuro in caso di permanenza nella massima serie: come scrive Tuttosport , nel mirino dei granata ci sono Cragno , per il dopo Sirigu , e Joao Pedro , già ...

Atalanta, sfida a Roma e Milan per i pali ... che tornerà a casa dal prestito alla Cremonese, ma sulla lista della spesa ci sono anche i più esperti Juan Musso (Udinese), Alessio Cragno (Cagliari) e Mattia Perin (Genoa via Juventus). IL PREZZO -...

Cagliari-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Il Cagliari sfida il Parma nello scontro salvezza della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Inter, riecco Lautaro-Lukaku. Milan con Leao. Juve, ballottaggio Arthur-Rabiot Crotone: Cosmi alle prese col dubbio Benali, uscito infortunato con lo Spezia. Se con ce facesse, possibile che a destra giochi Pereira con Molina in mezzo insieme a Petriccione e Messias. Davanti i s ...

E proprio in casaguarda per il futuro in caso di permanenza nella massima serie: come scrive Tuttosport , nel mirino dei granata ci sono, per il dopo Sirigu , e Joao Pedro , già ...... che tornerà a casa dal prestito alla Cremonese, ma sulla lista della spesa ci sono anche i più esperti Juan Musso (Udinese), Alessio) e Mattia Perin (Genoa via Juventus). IL PREZZO -...Il Cagliari sfida il Parma nello scontro salvezza della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Crotone: Cosmi alle prese col dubbio Benali, uscito infortunato con lo Spezia. Se con ce facesse, possibile che a destra giochi Pereira con Molina in mezzo insieme a Petriccione e Messias. Davanti i s ...