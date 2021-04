Aversa | negozio di roba “pezzotta” in casa | scarpe e tute acquistate col reddito di cittadinanza

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un emporio di griffe contraffatte in una veranda ad. E’ quanto ha scoperto l’inviato di Striscia La Notizia, Luca Abete. Una donna ha allestito un vero e propriodi abbigliamento e diall’interno del suo appartamento., abiti e merce griffata in una veranda Il giornalista del tg satirico è riuscito a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Multata perché apre negozio, commerciante si sdraia in strada e blocca traffi... -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa negozio

Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia , ha scoperto che ad(Caserta) una signora che ha adibito la sua veranda ain cui vende merce contraffatta e propone agli acquirenti di pagare anche attraverso il reddito di cittadinanza. Uno spaccio di ...... nella serata di lunedì 11 aprile, poco prima delle 22, nel pieno centro di, in via Roma, ha ... erano giunti i carabinieri per la presenza di troppe persone davanti al. A quel punto, i ...Nuovo “scoop” dell’inarrestabile inviato di “Striscia la Notizia” che nel centro di Aversa ha trovato un negozio che una residente gestiva dal balcone ovvero dall’abitazione in cui conservava la merca ...Aversa (Caserta) - "Lasciateci lavorare" urlava la commerciante che, nella serata di lunedì 11 aprile, poco prima delle 22, nel pieno centro di Aversa, in ...