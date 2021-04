Turchia | la Corte suprema libera i giornalisti Ahmet Altan e Nazli Ilicak

Advertising

22.18 Tribunale:liberare Ahmet Altan Un'altaturca ha ordinato il rilascio del noto giornalista e scrittore Ahmet Altan,condannato a 10 anni e mezzo di carcere nel 2019 per il suo coinvolgimento nel ...La decisione arriva il giorno dopo che laeuropea dei diritti dell'uomo ha condannato con forza laper la detenzione di questo intellettuale di 71 anni rispettato in patria e all'. - -La decisione arriva il giorno dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato con forza la Turchia per la detenzione di questo intellettuale di 71 anni rispettato in patria e all ...La Corte di cassazione della Turchia ha ordinato oggi la scarcerazione del giornalista e scrittore Ahmet Altan, detenuto da quattro ...