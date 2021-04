Sputnik V | nessun caso di trombosi Scienziati russi | le differenze con altri vaccini

(Di mercoledì 14 aprile 2021) "Il vaccinoV non ha causato morti per" , assicura oggi il Gamaleya National Center di Mosca, che ha anche iniiato a collaborare con lo spallanzani, sottolineando che un'analisi ...

Su"non c'èpregiudizio, l'Ema sta facendo la verifica, la farà anche l'Aifa, e sulla base di questa valutazione valuteremo le nostre necessità", aveva detto nei giorni scorsi il ...Read More World Gnc Mosca:, 'caso di rare trombosi dopo vaccino' 14 Aprile 2021caso di rare trombosi dopo. Lo annuncia in una nota il Gamaleya National Center di Mosca: ...Nessun caso di rare trombosi dopo il vaccino Sputnik. Mentre negli Stati Uniti è sospeso il vaccino Johnson & Johnson e nell'Ue il vaccino AstraZeneca è riservato da molti paesi ai soggetti over 60, i ...Il Gamaleya National Center di Mosca, che ha iniziato a collaborare anche con lo Spallanzani, assicura che il siero russo è sicuro e mostra le differenze tra Sputnik e altri vaccini ...