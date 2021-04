Smagliature, come prevenirle quando si dimagrisce in fretta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le Smagliature: il rovescio della medaglia quando si perde peso in fretta. Vengono considerate spesso un’afflizione tutta al femminile, ma in realtà sono un problema comune anche agli uomini. Secondo uno studio del 2014, sono i glutei la parte del corpo maschile più frequentemente colpita. Le Smagliature sono il risultato di una combinazione di diversi fattori (soprattutto dell’azione degli ormoni e dello stiramento della pelle), ma hanno una componente genetica: se qualcuno nella tua famiglia le ha, è più probabile che possano colpire anche te. Anche l’uso prolungato di creme a base di corticosteroidi, come l'idrocortisone che viene di solito prescritto per il trattamento dell'eczema, può aumentare l’eventualità di ritrovarsi il corpo segnato dalle Smagliature. Per ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le: il rovescio della medagliasi perde peso in. Vengono considerate spesso un’afflizione tutta al femminile, ma in realtà sono un problema comune anche agli uomini. Secondo uno studio del 2014, sono i glutei la parte del corpo maschile più frequentemente colpita. Lesono il risultato di una combinazione di diversi fattori (soprattutto dell’azione degli ormoni e dello stiramento della pelle), ma hanno una componente genetica: se qualcuno nella tua famiglia le ha, è più probabile che possano colpire anche te. Anche l’uso prolungato di creme a base di corticosteroidi,l'idrocortisone che viene di solito prescritto per il trattamento dell'eczema, può aumentare l’eventualità di ritrovarsi il corpo segnato dalle. Per ...

