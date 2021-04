SIMEST al fianco delle imprese all’estero

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – In un periodo di profonda incertezza e cambiamento, che rende indispensabile un intervento istituzionale per aiutare lea ridefinire il proprio modello di sviluppo,è stata investita di un incarico centrale per ilrilancio del Made in Italy nel mondo. E la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che si occupa di supportare finanziariamente leitaliane che operano anche, sta rispondendo con forte impegno. Nel 2020, in piena pandemia, ha fornito prontamente ampia liquidità, anche a fondo perduto, attraverso i Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione, aiutando molte aziende a resistere all’ondata di crisi generata dalla pandemia.La crisi in atto, però, può anche riservareopportunità: i cambiamenti in atto nel nuovo scenario ...