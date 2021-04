SAP vola in Borsa dopo revisione al rialzo dei ricavi per il 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Tele) – Spicca il volo sulladi Francoforte SAP, che si attesta a 117 con un aumento del 4,28%. Il colosso europeo della produzione di software gestionali ha annunciato di aver rivisto alle stime per idell’anno per la forte performance del segmento del Cloud. SAP ora si aspetta 9,2 – 9,5 miliardi di euro di entrate non IFRS dal cloud per il(8,09 miliardi di euro nel 2020), in crescita del 14-18% a cambi costanti (l’intervallo precedente era di 9,1-9,5 miliardi di euro) e 23,4-23,8 miliardi di euro dida cloud e software non IFRS (23,23 miliardi di euro nel 2020), in crescita dall’1%-2% a cambi costanti (l’intervallo precedente era di 23,3-23,8 miliardi di euro) Nei primi tre mesi dell’anno iIFRS del segmento Cloud sono ...