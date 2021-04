Samuel L. Jackson, il prescelto di Quentin Tarantino (Di mercoledì 14 aprile 2021) Reduce dal set di “Hitman’s Wife’s Bodyguard“, Samuel L. Jackson continua ad arricchire il suo curriculum senza sosta. Quando si parla di numeri, l’attore e produttore americano è senza dubbi il numero uno di Hollywood. Nel 2009 fa, infatti, il suo ingresso nel libro dei Guinness dei primati per essere il divo più prolifico in tutto il mondo. Con 68 apparizioni cinematografiche ha fatto guadagnare al botteghino ben 7,42 miliardi di dollari, cifra enorme persino per il leggendario Harrison Ford. Soldi a parte, Samuel L. Jackson vanta una carriera formidabile, con performance che lo hanno reso il pupillo di registi come Quentin Tarantino e Spike Lee. Nato il 21 dicembre 1948 a Washington in una famiglia ben distante dal mondo artistico, Samuel Leroy ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Reduce dal set di “Hitman’s Wife’s Bodyguard“,L.continua ad arricchire il suo curriculum senza sosta. Quando si parla di numeri, l’attore e produttore americano è senza dubbi il numero uno di Hollywood. Nel 2009 fa, infatti, il suo ingresso nel libro dei Guinness dei primati per essere il divo più prolifico in tutto il mondo. Con 68 apparizioni cinematografiche ha fatto guadagnare al botteghino ben 7,42 miliardi di dollari, cifra enorme persino per il leggendario Harrison Ford. Soldi a parte,L.vanta una carriera formidabile, con performance che lo hanno reso il pupillo di registi comee Spike Lee. Nato il 21 dicembre 1948 a Washington in una famiglia ben distante dal mondo artistico,Leroy ...

Ultime Notizie dalla rete : Samuel Jackson Hitman's Wife's Bodyguard: ecco il trailer Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson , naturalmente, torneranno, rispettivamente, nei panni di Bryce e Kincaid mentre Salma Hayek riprenderà il ruolo di Sonia con una parte, naturalmente, molto più '...

Come ti ammazzo il bodyguard 2, uscito il trailer con Ryan Reynolds A quattro anni di distanza dal successo del primo film, Ryan Reynolds ( FOTO ) e Samuel L. Jackson tornano a fare coppia rivestendo i panni di Michael Bryce e Darius Kincaid. Come ti ammazzo il bodyguard 2, il trailer ufficiale approfondimento The Hitman's Wife's Bodyguard: nuova ...

