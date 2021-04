Roma-Ajax, Karsdorp alla vigilia: “I Lancieri ci presseranno, ma noi vogliamo passare il turno” (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Di sicuro giocheranno una partita diversa dall'andata, sono costretti perché hanno perso due a uno in casa. Mi aspetto certamente un Ajax che pressi a tutto campo, che vuole fare possesso palla".Così l'esterno della Roma, Rick Karsdorp. Il giocatore, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" alla viglia della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax, si è soffermato sull'impegno che attenderà tra poco meno di 24 ore la sua squadra."Cosa significa essere l'ultima squadra italiana rimasta in Europa? Di sicuro è una bella cosa, che ci rende orgogliosi, l'unica cosa è che in campionato non siamo dove vorremmo, ma in Europa sì. Non vediamo l'ora di giocare la partita e speriamo di vincere".Infine, due battute sulla sua stagione: "Fonseca dice che ho giocato una ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Di sicuro giocheranno una partita diversa dall'andata, sono costretti perché hanno perso due a uno in casa. Mi aspetto certamente unche pressi a tutto campo, che vuole fare possesso p".Così l'esterno della, Rick. Il giocatore, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"viglia della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l', si è soffermato sull'impegno che attenderà tra poco meno di 24 ore la sua squadra."Cosa significa essere l'ultima squadra italiana rimasta in Europa? Di sicuro è una bella cosa, che ci rende orgogliosi, l'unica cosa è che in campionato non siamo dove vorremmo, ma in Europa sì. Non vediamo l'ora di giocare la partita e speriamo di vincere".Infine, due battute sulla sua stagione: "Fonseca dice che ho giocato una ...

