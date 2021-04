Roma-Ajax, Fonseca: “Il discorso qualificazione non è chiuso” – VIDEO (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma-Ajax, Paulo Fonseca in conferenza stampa: “In queste partite i dettagli sono fondamentali”. Roma – Vigilia di Roma-Ajax per Paulo Fonseca. In conferenza stampa il tecnico portoghese ha presentato la sfida dell’Olimpico, in programma alle 21 di giovedì 15 aprile. Roma-Ajax, la conferenza stampa di Paulo Fonseca In conferenza stampa Paulo Fonseca ha illustrato tutte le insidie della partita contro gli olandesi. “Ad oggi – ha ammesso il tecnico, riportato da tuttomercatoweb.com – è la partita più importante della stagione. Affrontiamo una squadra fortissima e non dobbiamo pensare alla vittoria di andata . La qualificazione non è ancora chiusa e dobbiamo essere concentrati ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021), Pauloin conferenza stampa: “In queste partite i dettagli sono fondamentali”.– Vigilia diper Paulo. In conferenza stampa il tecnico portoghese ha presentato la sfida dell’Olimpico, in programma alle 21 di giovedì 15 aprile., la conferenza stampa di PauloIn conferenza stampa Pauloha illustrato tutte le insidie della partita contro gli olandesi. “Ad oggi – ha ammesso il tecnico, riportato da tuttomercatoweb.com – è la partita più importante della stagione. Affrontiamo una squadra fortissima e non dobbiamo pensare alla vittoria di andata . Lanon è ancora chiusa e dobbiamo essere concentrati ...

CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - OfficialASRoma : 7??? Nessuno ha segnato più di @Mayoral_Borja in questa @EuropaLeague ?? ?? #AjaxRoma ?? - AnsaRomaLazio : E. League:Roma;Fonseca 'Ajax? Gara più importante dell'anno'. Tecnico 'Non possiamo sbagliare, servirà equilibrio'… - VoceGiallorossa : ?? TRIGORIA - La rifinitura alla vigilia di Roma-Ajax. VIDEO! #ASRoma #RomaAjax - IlModeratoreWeb : Fonseca carica la Roma “Con Ajax il match più importante” - -