Quando l'Italia aveva l'atomica (Di mercoledì 14 aprile 2021) Immaginiamo la scena: 1967, nei cieli dell' Austria si staglia un enorme stormo di bombardieri sovietici, diretto minacciosamente verso il confine Italiano. Da un anonimo hangar nei dintorni di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Immaginiamo la scena: 1967, nei cieli dell' Austria si staglia un enorme stormo di bombardieri sovietici, diretto minacciosamente verso il confineno. Da un anonimo hangar nei dintorni di ...

Advertising

VittorioSgarbi : C’era anche il Principe Filippo, nel 1943, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia; era con la Royal Navy. Peccato… - riotta : Vaccinati a casaccio #Italia (giornalisti, medici in pensione, amici di amici, raccomandati, furbi, finti volontari… - Agenzia_Ansa : Sono 304.990 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i… - elisaafin : RT @vvvmak: Lo straniero in Italia non può essere italiano ed è uno straniero di merda ma quando diventa famoso è subito orgoglio Italiano - mimmoalba1 : Quando c'è da buttare soldi adcazzum l'Italia è sempre ai primissimi posti #OMS #Speranzadimettiti -