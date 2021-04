Pomezia: aggredisce e minaccia convivente incinta, arrestato 44enne (Di mercoledì 14 aprile 2021) aggredisce e minaccia di morte la convivente incinta. Compagno violento 44enne arrestato dai Carabinieri di Pomezia. I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un uomo di 44 anni che aggredisce e minaccia la convivente incinta, l’uomo originario di Roma, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della propria compagna. Ha aggredito e minacciato di morte la Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021)di morte la. Compagno violentodai Carabinieri di. I Carabinieri della Compagnia dihannoun uomo di 44 anni chela, l’uomo originario di Roma, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della propria compagna. Ha aggredito eto di morte la

