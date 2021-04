Periferie | controlli antidroga | cinque arresti e mezzo chilo di droga sequestrato

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – In meno di 24 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 5 persone con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un 38enne romano, senza occupazione e con precedenti, e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma IV Miglio Appio perche’, a seguito di un controllo, e’ stato trovato in possesso di 60 g di cocaina, 2 g di hashish e 325 euro, il tutto contenuto in una busta di cellophane nascosta nel cruscotto della sua autovettura. Un 35enne originario delle Filippine, invece, e’ stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale che lo hanno fermato nei pressi della sua abitazione in via Barsanti. Ad esito delle perquisizioni personali e domiciliari, l’uomo e’ stato trovato in possesso di 8 g di shaboo e 385 euro in contanti. A Torre Spaccata, dove i cittadini avevano segnalato la presenza di ...