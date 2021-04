Municipio VI | Romanella | isola ecologica via Petriolo utile a cittadini

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Un’, o per meglio dire, un Centro di Raccolta, ha come funzione la raccolta di materiali ingombranti di recupero, nello specifico e’ composto da una zona perimetrata solitamente compresa tra i 1300 e i 2000 metri quadri, nella quale e’ possibile conferire gratuitamente solo ed esclusivamente materiale ingombrante composto ad esempio da elettrodomestici dismessi RAEE o dagli oggetti piu’ vari come materassi, materiali metallici, mobili, serramenti e scarti in legno, pertanto viene escluso totalmente ogni tipo di materiale inquinante e qualunque frazione di raccolta differenziata organica.” “Si evince quindi, che essendo assente il rifiuto tradizionale (umido, plastica, carta, indifferenziato), l’impatto odorifero e’ praticamente nullo”. Cosi’ Roberto, Presidente delVI, in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Municipio Romanella

RomaDailyNews

Roma, 30 mar 15:00 - Roberto, presidente delVI afferma in una nota: "Siamo molto soddisfatti per l'andamento dei lavori di adeguamento e...Lo ha dichiarato, in una nota, Roberto, presidente delVI del M5S.Le istanze potranno essere inviate entro il 7 maggio. Il Pd: “Tutto questo ha dell’incredibile, sempre a danno dei cittadini” ...Saranno spesi circa 600mila euro per la realizzazione di marciapiedi e scarichi per le acque meteoriche in via delle Due Torri, nel sesto municipio ... concluso il delegato al patrimonio della giunta ...